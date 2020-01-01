Başkentte duvarlar renkleniyor

Ankara’da alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çizimler yapılacak.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki boş beton duvarlar, ressamların fırçalarından çıkan Ankara’ya özgü desenlerle donatılacak. İlk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar, Ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle görsel bir şölene dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Başkent’in dört bir yanında bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler ile kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları ve ışıklandırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Ankara’yı güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Aktepe, “Sürekli yenilenen ve elden geçirilen kentin çehresini Başkent’e yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçelerde boş bulunan gri duvarların renklenmesi için manzara ve portre resimleri başta olmak üzere grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık” dedi.