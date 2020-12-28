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Başkent’te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda rekor

28.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Başkent’te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda rekor

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara tütünü olarak kayıtlara geçti.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Aralık günü Etimesgut ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda, Türkiye’de satışı yasaklanan bir markaya ait 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda Rusya uyruklu bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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