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Başkentte düzensiz göçmenler yol kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:13 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu ile bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu ile bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yol kontrolü ve uygulamalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontroller sırasında durdurdukları bir araçta bulunan 6 Afgan uyruklu ve bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Afganistan uyruklu göçmenlere aracılık ettiği belirlenen zanlı adliyeye sevk edilirken, gözaltına alınan 6 göçmen sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

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