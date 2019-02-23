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Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 05:22 | Son Güncelleme

Ankara’da bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2 yaralı

Ankara’da bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kargaşada bir kişi silahla olmak üzere iki kişi yaralandı. İki kişi de gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sularında Çankaya İlçesi Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşları ile bir süre eğlence mekanında vakit geçiren İstemihan A. daha önce aralarında husumet olan şahıslar ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada İstemihan A.’nın silahını alan kimliği belirlenemeyen bir şahıs İstemihan A.’yı yaraladı. Kendi silahıyla vurulan İstemihan A’nın yanı sıra bir kişi de darp edilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin iki kişiyi göz altına aldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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