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Başkent’te eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 03:51 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 11 iş yerine idari işlem uygulanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nin, Çankaya bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 500 polisin görev aldı. Yapılan denetlemelerde 20 eğlence mekanına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin iş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını incelemesi sonucunda, belirlenen kriterlere uymayan 11 eğlence mekanına idari işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mekan çalışanları ve müşterilerin kimliklerini kontrol ettikleri sırada, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürdü. (İHA)

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Ankara denetim

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