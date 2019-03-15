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Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 06:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde Büyükşehir Belediye’ye ait olan EGO otobüsü devrildi.

Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde Büyükşehir Belediye’ye ait olan EGO otobüsü devrildi. Devrilen otobüsün sürücüsü Muhammet Cavit Benli yaralandı.
Olay, saat 05.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan Dört Mevsim Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde Hipodrom istikametinde seyir halinde olan Muhammet Cavit Benli kontrolündeki 06 BU 2085 plakalı EGO otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu MOBESE direğine çarparak devrildi. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Muhammet Cavit Benli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, AFAD ve EGO yetkilileri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Celal Bayar Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.
Otobüsün boş olması faciayı önledi
Yetkililer, EGO otobüsünün kaza esnasında servis aracı olarak kullanıldığını belirterek otobüsün içinde şans eseri kimse olmadığını söyledi.

Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı

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