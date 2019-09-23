HABER

Başkent’te en renkli hafta: Avrupa Hareketlilik haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ankara en hareketli haftalarından birini daha geride bıraktı.

Ankara en hareketli haftalarından birini daha geride bıraktı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eş zamanlı kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”, Ankara’da da vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Başkent’e çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılış startını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlarla birlikte yürüdü. Tunalı Hilmi Caddesi ve Akşaabat Caddesi araç trafiğine kapatılırken, Başkentliler bir gün de olsa trafiğe kapalı caddelerde bol bol bisiklete bindi, yürüyüş yaptı.

Konserler ve gösterilerle dolu dolu bir gün
FOMGET Halk Oyunları ve Modern Dans gruplarının gösterileriyle daha da renklenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Haluk Levent, Nur Yoldaş ve Kent Orkestrası’nın konseriyle sona erdi. Çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunlarının sahnelendiği etkinliklere vatandaşlar kadar siyasetçiler, sanatçılar ve milli sporcular da yoğun ilgi gösterdi.
Aşkaabat Caddesi’ndeki yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor demek beraber olmak demek, sağlık demek. Hakikaten yürüyerek düşünmek, sohbet etmek mümkün” derken, sanatçı Haluk Levent de, “Güzel bir etkinlik çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediyemizin bu konularda çok daha fazla çalışmalar yapmasını umut ediyoruz ki edecektir” dedi. Dünya Şampiyonu Halterci Halil Mutlu ise sporu teşvik etmek amacıyla etkinliğe katıldığını belirterek, “Amacımız gençlerimize, vatandaşlarımıza sporu sevdirmek, sporun önemi anlatmak” diye konuştu.
Sporun birleştirici bir yanı olduğunu belirten Vedat ve Çiğdem Yumşak çifti, “Şehir içinde koşmamıştık. İlk kez Kızılay’ın göbeğinde koşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan Ankara’nın ismini duyurmak için bir maraton organizasyonu yapmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiBakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Turizm sektöründe istihdam garantili okulların sayısı 2023’e kadar 200’e çıkıyorTurizm sektöründe istihdam garantili okulların sayısı 2023’e kadar 200’e çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.