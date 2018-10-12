Başkentte Erzurum Günleri başladı

Ankara'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve üç gün sürecek Erzurum Günleri etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) açılış programıyla ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün şehirleriyle bölgede barış ve huzur adası olduğunu söyledi.
Bugün düzenlenen etkinlikle kardeşliğin pekiştiğini, Erzurum'un Türkiye'ye tanıtıldığını belirten Akdağ, "Güzel ve mübarek şehir Erzurum, son yıllarda çok daha güzel bir şehir haline geldi. Köylerinden çıkıp çeşitli şehirlere dağılan bu arada Ankara'ya da gelen kardeşlerimizi her yıl en azından yaz mevsimlerinde ya da uygun oldukları diğer aylarda Erzurum'a davet ediyoruz." diye konuştu.
Programa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililer katıldı.
Yöresel türkülerin de dinletildiği açılış programında, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Program sonrası stantları gezen davetliler, Erzurum'a özgü oltu taşı ile yapılan takıları inceleme ve yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.
Etkinlik, 14 Ekim Pazar günü akşamına kadar devam edecek.
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