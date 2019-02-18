Başkent’te eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Başkent’te eşini silahla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Mamak’ta sabah saat 09.05’de eşi Döndü Ş.’yi silahla vurarak öldüren Şükrü Ş., olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan ifadelerin ardından Şükrü Ş.’yi Kıbrısköy Mahallesi Kavakdere mevkiindeki bir adreste olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakaladı. Şükrü Ş. hakkında 6 ay süreli uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum