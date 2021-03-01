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Başkent’te eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

01.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.
İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı. Necati Ö., sokak ortasında eski eşi Gülizar Ö. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Necati Ö. yanında bulundurduğu bıçakla Gülizar Ö.’yü bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Necati Ö.’nün elindeki bıçağı alarak, şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan Gülizar Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Necati Ö. ise gözaltına alındı.

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