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Başkentte ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesine bağlı Selçuklu Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Başkentte Suriyeli ailenin evinde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Caddesi'nde 8 kişinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekiler, komşularının yardımıyla tahliye edildi.
Odada mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken ayaklarından hafif yaralanan Amar Narabi, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Suriyeli anne ve 4 çocuğu ile 2 kişi, komşularının evine yerleştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ yangın

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