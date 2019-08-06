HABER

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 03:38 | Son Güncelleme

Ankara Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada TIR’a arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Ankara Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada TIR’a arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen ve Çorum’dan Eskişehir’e 27 ton arpa götürmekte olan Abdül Vanlı’nın idaresindeki 42 PL 913 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklenen aracın içerisinde sıkışan 3 kişiden kimliği henüz belirlenemeyen kadın hayatını kaybederken, araçta bulunan Selda Demir ve Ramazan Bağcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen itfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları kabin içerisinden çıkarırken polis ve jandarma ekipleri de yol üzerine işaretlemeler yaparak çevre güvenliğini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Telefonunu açamadılar
Sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek için telefonuna parmak izini okutmayı denedi. Kilitli olan telefon, parmak iziyle de açılamayınca polis ekipleri aracın sahibine ‘Acil Çağrı’ seçeneğini kullanarak numara tespitinden ulaşmaya çalıştı ancak bu yöntem de sonuç vermedi.
Hız kadranı 120’de takılı kaldı
Takla atarak hurdaya dönen aracın hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüntülere yansıdı. Kazada, aracın içerisindeki alkol şişeleri de dikkat çekti. TIR şoförü Abdül Vanlı, aracının sarsıldığını ve kazanın sesini duyduğunu, 100 metre ileride durduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.
Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Fantezi koltuğuyla gündem olan çift hakkında bomba iddia

Fantezi koltuğuyla gündem olan çift hakkında bomba iddia

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.