HABER

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın Caddesi istikametinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinde Ulus yönünde seyreden Özkan A. yönetimindeki halde çalışan işçileri taşıyan 16 ND 566 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplam 8 kişi yaralanırken 06 BGE plakalı otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri,06 BGE 315 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile 16 ND 315 plakalı otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.’yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti. Kazanın etkisiyle iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Meryem Aktan kurtarılamadı! Meryem Aktan kurtarılamadı!
Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadıBelediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.