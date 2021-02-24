Başkentte feci kaza: 3 yaralı

Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi önüne meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 54 EN 659 plakalı araçla kavşaktan dönüş yapan 06 BG 3858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarında bekleyen 06 T 0852 plakalı ticari taksiye ve park halindeki 06 R 0394 plakalı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

