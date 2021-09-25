Başkentte feci kaza! Belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı Atatürk Orman Çiftliği köprülü kavşağında meydana geldi. Etimesgut yönüne giden İsmail Kaanhan Aydoğan (25) yönetimindeki otomobil, bulvarın sol şeridini işaretlerle kapatarak çalışma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kullandığı kamyonete ve yaya olarak çalışan belediye işçilerine çaptı.

1 BELEDİYE İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, bariyere vurdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde belediye çalışanı Enes Sakarya'nın (38) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan diğer belediye işçileri Salih Çınar (29) ve Serdar Doğan (44) ile otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan Aydoğan da ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aydoğan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





