HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte feci kaza! Otomobil elektrik direğinde asılı kaldı: 1'i ağır 2 yaralı

Başkentte feci kaza! Otomobil elektrik direğinde asılı kaldı: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 07:11 | Son Güncelleme

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, takla atarak çarptığı elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Hurdaya dönen otomobilde, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Başkentte feci kaza! Otomobil elektrik direğinde asılı kaldı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Suadiye Caddesi ile Akın Caddesi birleşiminde meydana geldi. U.A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı, ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil, eğilen direğin üzerinde asılı kaldı. Sürücü U.A. ile beraberindeki arkadaşı İ.P., hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.A. ve İ.P., itfaiye erlerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, hasar gören elektrik hattı da onarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
İki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar varİki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var
ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?
En Çok Okunan Haberler
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji'den İstanbul ve Karadeniz için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak? Otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı?
Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var
İki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kılavuz halat çekimi nedeniyle Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çok önemli gelişme
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın! Yaralılar var
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın
Marmaris'te 35 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris'te 35 kaçak göçmen yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.