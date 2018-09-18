Başkentte FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan MİT Sinyal İstihbarat Dairesinde görevli askerlerin ifade ve teşhisleri doğrultusunda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildikleri öğrenildi.

