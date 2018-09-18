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Başkentte FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün MİT Sinyal İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 muvazzaf astsubaydan 14'ü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan MİT Sinyal İstihbarat Dairesinde görevli askerlerin ifade ve teşhisleri doğrultusunda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü

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