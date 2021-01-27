Başkent’te FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Ankara’da FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 3 emekli tuğgeneral ile 1 mahrem imama yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

