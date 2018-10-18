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Başkentte FETÖ soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Esra Nur D. tutuklanma; N.E, E.U ve C.T ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve savcılık sorgusunda örgütsel tavır sergilemeyi sürdüğü ileri sürülen Esra Nur D, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların, örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları ve kendilerinden sorumlu bazı kişileri teşhis ettikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock FETÖ

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