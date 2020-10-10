HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

Başkent’te FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı devriye ekipleri, saat 18.30 sıralarında Altındağ ilçesi Çağdaş Sokak’ta genel bilgi taraması (GBT) uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı devriye ekipleri, saat 18.30 sıralarında Altındağ ilçesi Çağdaş Sokak’ta genel bilgi taraması (GBT) uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada şüphelinin FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğince aranan H.Ç. olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan H.Ç., Altındağ İnfaz Büro Amirliğine teslim edildi.
H.Ç.’nin kamudan ihraç edilmeden önce Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman yardımcısı olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılarPKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Hepsine el konuldu! ABD'den flaş iddia: Uygur Türklerine ait
Hepsine el konuldu! ABD'den flaş iddia: Uygur Türklerine ait
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan o iddialara sert yanıt! 'Yalandır, provokasyondur'
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt! 'Yalandır, provokasyondur'
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için önemli uyarı
Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti
Yerinde inceledi! Bakan Koca'da sürpriz ziyaret
Koronavirüs tedavisi gören kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı! Antalya'daki skandal olayda yeni gelişme
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.