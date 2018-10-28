HABER

Başkentte Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Memur-Sen üyeleri, Filistinlilerin "Toprak Günü" anısına gerçekleştirdikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek eylemi düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Memur-Sen üyeleri, Filistinlilerin "Toprak Günü" anısına gerçekleştirdikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek eylemi düzenledi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Memur-Sen Ankara Şubeleri üyelerinin aralarında olduğu grup, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Şenver, burada yaptığı basın açıklamasında İsrail'in 30 Mart 1976'da Celile bölgesinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyduğunu ifade etti.

Filistinlilerin 42 yıl önce bu acı olayların yaşandığı güne "Toprak Günü" dediğini aktaran Şenver, 30 Mart 2018'de ise Filistinlilerin yaşadıkları drama dikkati çekmek ve taleplerinin uluslararası toplum tarafından dikkate alınmasını sağlamak amacıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü başlattığını dile getirdi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için toplandıklarını belirten Şenver, İsrail'e karşı en sert yaptırımların uygulanmasını, bu yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur olmayacağı tedbirlerin alınmasını istedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ata'nın anıtına çelenk konulduAta'nın anıtına çelenk konuldu
Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binası açıldıZeytinburnu Belediyesinin tarihi binası açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek basın açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.