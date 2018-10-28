İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Memur-Sen üyeleri, Filistinlilerin "Toprak Günü" anısına gerçekleştirdikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek eylemi düzenledi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Memur-Sen Ankara Şubeleri üyelerinin aralarında olduğu grup, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Şenver, burada yaptığı basın açıklamasında İsrail'in 30 Mart 1976'da Celile bölgesinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyduğunu ifade etti.

Filistinlilerin 42 yıl önce bu acı olayların yaşandığı güne "Toprak Günü" dediğini aktaran Şenver, 30 Mart 2018'de ise Filistinlilerin yaşadıkları drama dikkati çekmek ve taleplerinin uluslararası toplum tarafından dikkate alınmasını sağlamak amacıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü başlattığını dile getirdi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için toplandıklarını belirten Şenver, İsrail'e karşı en sert yaptırımların uygulanmasını, bu yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur olmayacağı tedbirlerin alınmasını istedi.

