HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te filyasyon ekibi kılığında operasyon

Başkent’te filyasyon ekibi kılığında operasyon

13.11.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te filyasyon ekibi kılığında operasyon

Başkent’te Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki B.K.’yı darp ederek telefonunu gasp eden, K.K.K.

Başkent’te Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki B.K.’yı darp ederek telefonunu gasp eden, K.K.K. düzenlenen özel operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan’da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu gerçekleştirdi.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olay 2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşti. Altındağ İlçesi’nde yer alan Çıkrıkçılar Caddesi üzerinde yalnız başına yürüyen 14 yaşındaki B.K., kendini takip eden K.K.K.’nın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu evi tespit edilen K.K.K.’ya yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan’da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek, şahsı burada yakaladı ve gözaltına aldı.
K.K.K. ilk ifadesinde, gasp ettiği telefonu, 2’inci el telefon satışı yapan E.A’ya kimlik vermeden sattığını belirtti. Bunun üzerine belirtilen iş yerine giden ekipler, E.A’yı da gözaltına alarak telefona el koydu. Telefon 14 yaşındaki B.K.’ya teslim edildi. Şüpheli K.K.K. ile E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. serbest bırakılırken, K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

İlginizi Çekebilir

Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız

Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Genç kadın kazadan saniyelerle kurtuldu

Genç kadın ölmekten son anda kurtuldu

Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara çağrı: Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Vali'den vatandaşlara kritik çağrı

Sigara içilmeyecek yerler tam liste 2020... Açık alanda sigara içme cezası ne kadar? Sigara yasağı genelgesi detayları!

Sigara içilmeyecek yerler tam liste!

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

İlk kez 2014'te görülmüştü! Yeniden ortaya çıktı

Uzmanı o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek

Uzmanı o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek

Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor

Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.