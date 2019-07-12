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Başkentte Fransa Ulusal Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries: - "Türkiye'nin, Fransa için ne denli bir müttefik ve elzem bir stratejik ortak olduğunu hatırlatmak isterim" - "Birlikte yakinen çalışmaya gerçekten her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Türkiye'nin, Fransa için ne denli bir müttefik ve elzem bir stratejik ortak olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries ve eşinin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında, "14 Temmuz Fransa Ulusal Bayramı" resepsiyonu verildi.

Etkinliğe, çok sayıda yabancı misyon şefi, diplomat, bürokrasi temsilcileri, askeri yetkililer, akademisyenler, basın mensupları ile davetliler katıldı.

İki ülke ulusal marşının okunmasının ardından konuşan Fries, 14 Temmuz kutlamalarına Ankara'da 4. kez ev sahipliği yaptığını kaydederek, Türkiye'nin Fransa için "elzem bir stratejik ortak" olduğunu söyledi.

Fries, "Türkiye'nin, Fransa için ne denli bir müttefik ve elzem bir stratejik ortak olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zor konularla karşı karşıya bulunduğumuzdan birlikte yakinen çalışmaya gerçekten her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız." diye konuştu.

Japonya'nın Osaka şehrindeki G20 Zirvesi'nde iki ülke cumhurbaşkanlarının bir araya geldiğini, bunun, 2017 yılından bu yana kurdukları düzenli, yoğun ve açık sözlü diyaloğun sonucu olduğunu söyleyen Fries, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin bu şekilde anlam bulduğunu kaydetti.

İki ülkenin, ortak güvenliği, terörizme karşı durmaksızın mücadelesi, Suriye'de siyasi bir çözümün ortaya çıkması, Yakın ve Ortadoğu'nun muhtelif gerilimlerinin azaltılması, Avrupa'ya yönelik göç akışlarının kontrol altında tutulması konularında Ankara ve Paris'in yük paylaşımına vurgu yapan Fries, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlam, Fransız şirketlerinin, hatırı sayılır gelişme potansiyeline pazar olan Türkiye'deki mevcudiyetlerini ileriye taşıma ve Fransa'ya daha çok Türk yatırımcı çekme iradesiyle ülkelerimiz arasındaki ekonomik ortaklıkları pekiştirmek içindir. Türkiye son yıllarda istikrarı ve güvenliği açısından oldukça zor sınamalardan geçti. Son seçimler, aynı zamanda bu ülkedeki demokrasinin gücünü ve canlılığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda Fransa'nın, Türkiye'nin Avrupa'ya çıpalanmasını pekiştiren tüm siyasi, ekonomik, sosyal reformları, bu ülkede demokratik değerlerin ve hukuk devletinin daha ileriye taşınmasını sağlayan tüm gayretleri desteklemek üzere, Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etmek isterim. Yaşasın Fransa ve Fransa-Türkiye dostluğu."

Konuşmanın ardından davetliler, Fransız mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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Charles Fries Fransa Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği

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