Başkentte Fransa Ulusal Bayramı resepsiyonu

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Türkiye'nin, Fransa için ne denli bir müttefik ve elzem bir stratejik ortak olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries ve eşinin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında, "14 Temmuz Fransa Ulusal Bayramı" resepsiyonu verildi.

Etkinliğe, çok sayıda yabancı misyon şefi, diplomat, bürokrasi temsilcileri, askeri yetkililer, akademisyenler, basın mensupları ile davetliler katıldı.

İki ülke ulusal marşının okunmasının ardından konuşan Fries, 14 Temmuz kutlamalarına Ankara'da 4. kez ev sahipliği yaptığını kaydederek, Türkiye'nin Fransa için "elzem bir stratejik ortak" olduğunu söyledi.

Fries, "Türkiye'nin, Fransa için ne denli bir müttefik ve elzem bir stratejik ortak olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zor konularla karşı karşıya bulunduğumuzdan birlikte yakinen çalışmaya gerçekten her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız." diye konuştu.

Japonya'nın Osaka şehrindeki G20 Zirvesi'nde iki ülke cumhurbaşkanlarının bir araya geldiğini, bunun, 2017 yılından bu yana kurdukları düzenli, yoğun ve açık sözlü diyaloğun sonucu olduğunu söyleyen Fries, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin bu şekilde anlam bulduğunu kaydetti.