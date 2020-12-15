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Başkentte fuhuş operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

15.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Başkentte fuhuş operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Ankara’da maddi durumu zor olan kadınlara yüksek meblağlı senetler imzalatarak zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda A.E, S.Ü ve M.Y isimli üç zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da maddi durumu zor olan kadınlara yüksek meblağlı senetler imzalatarak zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda A.E, S.Ü ve M.Y isimli üç zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Maddi imkansızlık içerisinde kadınlara yüksek meblağlarda senet imzalattıran, ödeme güçlüğü içerisine sokup, baskı ve cebir uygulayan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslar yapılan planlı operasyonla yakayı ele verdi. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve fuhuş için temin ettikleri adreslere düzenlenen operasyonda gerçekleşen aramalarda fuhuşa zorlanan kadınlara ait olduğu belirtilen toplam 21 senet ele geçirildi. Söz konusu adreste şüphelerin polis baskınlarından kurtulmak için binaların çevresine çok sayıda kamera yerleştirdikleri belirtildi. Ayrıca Afgan uyruklu 9 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan mağdur sıfatlı 6 kadın şüphelin kendilerine zorla senet imzalatan ve fuhuşa zorlayan şahıslardan şikayetçi oldukları kaydedildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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