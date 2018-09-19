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Başkentte "Gaziler Günü" töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan: "Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi.

Ulus semtindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törene, Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ile tüm kuvvet komutanlıklarını temsilen askerler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatanın bekası uğruna savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti.

Mehmet Şükrü Tandoğan, "Bundan 100 sene önce ülkemize işgal teşebbüsünde bulunan emperyalist güçlerin bugün de aynı senaryoyu terör örgütlerini kullanarak tekrar canlandırma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Bilinmelidir ki ülkemize yönelik her türlü ihanet girişimi karşısında, Türk milleti ve onun şanlı ve muzaffer ordusu daha güçlü ve daha kararlıdır." diye konuştu.

Türk milletinin, tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edindiğine dikkati çeken Tandoğan, "Aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır." dedi.

Törenin ardından gaziler, Ankara Valisi Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti.

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