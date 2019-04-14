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Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 03:56 | Son Güncelleme

Çankaya'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi bir kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Kavaklıdere Mahallesi, Güfte Sokak'taki bir gece kulübünün önüne gelen plakası henüz belirlenemeyen otomobilin içinden silahla 8 el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu kulüp çalışanlarından Latif Kaya, bacağından yaralanırken, kulübün kapısı da isabet aldı.

Olay sonrası şüpheli ya da şüpheliler otomobille kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralı Kaya, aynı sokaktaki hastanede tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri, otomobilin plakası ile saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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Ankara gece klübü silahlı saldırı

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