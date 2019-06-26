HABER

Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:20 | Son Güncelleme

Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıp 3 kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara'da bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı, kurşunların isabet ettiği 2 iş yeri çalışanı ve bir müşteri yaralandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübünün içerisindeki müşteri ve çalışanlara pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri müdürü Yaşar D, güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir müşteri yaralandı.

Saldırganlar, ateş ettikleri pompalı tüfeği cadeye atarak otomobilleriyle kaçtı.

Yaralılar çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışma başlattı.

Polis ekipleri, saldırganları, kaçtıkları otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalama sonucu durdurarak yakaladı.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralıAnkara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'deAtama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.