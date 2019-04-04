HABER

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 01:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi 942.

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.
Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi 942. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi. Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Otomobil ile çarpışan motosikletli, yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletli, yaralandı
Başkent’te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBaşkent’te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! İşte son durum

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! İşte son durum

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.