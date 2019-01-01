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Başkentte gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:07 | Son Güncelleme

Çankaya'da bir gecekonduda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi 1152. Sokak'taki üç katlı gecekondunun birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası yoğun dumanın etkisinde kalan binadaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada, maddi hasar oluştu.

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Ankara gecekondu yangın

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