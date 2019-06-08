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Başkent'te gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde boş bir gecekondu çıkan yangında hasar gördü.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde boş bir gecekondu çıkan yangında hasar gördü. İncesu Mahallesi 153. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin gecekonduda bir kişinin köpek beslediğini söylemesi üzerine içeride arama yapan ekipler, bahçedeki yangından zarar görmeden kurtardı. Yangın nedeniyle hasar gören gecekondunun boş olduğu anlaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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