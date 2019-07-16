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Başkentte gıda zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ankara'da yedikleri gıdadan zehirlenen Irak uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Ankara'da yedikleri gıdadan zehirlenen Irak uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Altındağ ilçesinde Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

Ailenin olayı haber vermesi üzerine kardeşlerin bulunduğu eve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 kardeş, Ankara Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri gıdadan zehirlendikleri ifade edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Başkentte gıda zehirlenmesi

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