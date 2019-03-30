Başkentte glütensiz ürünler için kesintisiz üretim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasınca, çölyak hastaları için glütensiz un, ekmek, kurabiye ve çerezden sonra simit üretimi de haftada 7 gün yapılmaya başlandı.

Çölyak, fenilketonüri hastası ve glütene karşı hassasiyet taşıyanlara yönelik üretilen glütensiz ürünler için geçen hafta yeni tesis kuran Ankara Halk Ekmek Fabrikasında glütensiz simidin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, gazetecilere açıklamasında, daha önce haftanın 2 günü yapılan glütensiz gıda üretiminin özel tesisin faaliyete geçmesiyle 7 gün devam edececeğini söyledi.

Çölyak hastaları için glütensiz beslenmenin zorunluluk olduğunu ifade eden Sarıduman, bu mecburiyetin istismar edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "500 gram olarak ürettiğimiz glütensiz ekmeğimiz var, piyasada 2 liradan satıyoruz. Ancak piyasada muadillerine baktığımızda bu fiyatların 15-20 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu da ciddi manada bize bazı sorumluluklar yüklüyor." diye konuştu.