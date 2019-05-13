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Başkentte göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 kişi yakalandı - Gözaltına alınan otobüs şoförü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve buradan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, ülkedeki kıyı illerine götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Gölbaşı ilçesinde önlem alan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, pasaportu ve kimliği bulunmayan Afganistan uyruklu 18 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen 17 izin belgesi ele geçirildi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Otobüs şoförü M.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Başkentte kaçak göçmen operasyonu

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