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Başkentte göçük altında kalan işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Keçiören ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalarak yaralanan işçi tedavi altına alındı - Göçük anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Başkentte kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı.

Keçiören ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Şaban Sokağı üzerinde çalışma yapan işçiler, iş makinesi ile kanal açtı. Bu sırada kanalda bulunan ve oluşan göçük nedeniyle toprak altında kalan Baki Ertaş (45), yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan Ertaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada göçük anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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