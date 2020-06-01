Başkent’te gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu

Ak\u015fam saatlerinde k\u0131sa s\u00fcre ya\u011fan ya\u011fmurun ard\u0131ndan Ba\u015fkent semalar\u0131nda beliren g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131, dakikalarca s\u00fcren g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\nG\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, bol bol foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekerek an\u0131 \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirdi. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 K\u0131s\u0131tlama sona erdi, \u0130stiklal Caddesi'nde hareketlilik ba\u015flad\u0131!Daha ilk g\u00fcnden... \u0130stanbul'da tedirgin eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcSol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...