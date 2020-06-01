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  4. Başkent’te gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu

Başkent’te gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 20:53 | Son Güncelleme

Ankara’da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından Başkent semalarında beliren gökkuşağı, dakikalarca süren güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını gören vatandaşlar, bol bol fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi. (İHA)

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