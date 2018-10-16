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Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Ankara'da gün boyunca "toz taşınımı" ile oluşan toz bulutları etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, görüş mesafesini de etkileyen toz bulutları dağılmadan açık havada çok fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini belirtti. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Ankara'daki vatandaşlar sabah saatlerinde genel müdürlüğün mobil uygulaması üzerinden toz taşınımı konusunda uyarıldı.

Ankara'da görülmeye alışkın olunmayan toz bulutlarına, daha çok ülkenin güneydoğu kesimlerinde rastlanıyor. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle bu bulutlar iç bölgelere kadar ulaşıyor.

Toz bulutu Ankara'yada geldi

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Çöl gibi tozlu alanlardan kalkan tozun şehirler üzerine gelmesine "toz taşınımı" adı veriliyor.
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Toz partiküllerinin havada asılı kalması sonucunda zaman zaman sisle karıştırılan bir görüntü oluşuyor.
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Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde de azalma meydana gelirken, havada kızarma ve sararma meydana gelebiliyor.
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Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların toz fırtınası geçmeden açık havada fazla vakit geçirmemesinde fayda olacağını bildirdi.
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Toz bulutlarının gün içinde dağılması bekleniyor.
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Başkent’in seyir terası konumundaki Ankara Kalesi’ne çıkarak, kenti seyretmek isteyenler, puslu hava yüzünden istedikleri manzarayı göremediler.
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