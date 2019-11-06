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Başkentte göreve yeni başlayan okul yöneticilerine eğitim verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri kapsamında okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen Başkent Yönetici Atölyeleri'nin birinci etap kapanış programı yapıldı - Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar: - "Proje kapsamında göreve yeni başlayan 480 yöneticimize 'protokol ve sosyal yaşamda davranış', 'Türk kültüründe liderlik' ve 'etkili iletişim' dersleri verildi"

Başkent Yönetici Atölyeleri projesi kapsamında, göreve yeni başlayan 480 okul yöneticisine "protokol ve sosyal yaşamda davranış", "Türk kültüründe liderlik" ve "etkili iletişim" eğitimleri verildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri kapsamında okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen Başkent Yönetici Atölyeleri'nin birinci etap kapanış programı, Altındağ ilçesindeki 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, burada yaptığı konuşmada, geleceğin, insanın sahip olduğu bilgi, yetenek ve donanım doğrultusunda şekilleneceğini belirterek bireylerin gelişiminin de eğitimin niteliği ve kapsamına bağlı olduğunu vurguladı.

Öğrenci ve öğretmenlerin gelişiminde, yöneticilerin rolüne işaret eden Akpınar, "Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleceğimizi şekillendirecek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize liderlik yapacak yöneticilerimizin hayatta ve mesleki çalışmalarda başarılı olmalarını sağlamak, onları kuvvetli, maneviyat sahibi, duygulu, müteşebbis, kendine güven duyan, dayanıklı ve cesaretli bireyler olarak donatma azmindeyiz." dedi.

Birinci etabını tamamladıkları Başkent Yönetici Atölyeleri'ni gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladıklarını söyleyen Akpınar, "Proje kapsamında görevine yeni başlayan 480 yöneticimize 'protokol ve sosyal yaşamda davranış', 'Türk kültüründe liderlik' ve 'etkili iletişim' dersleri verildi." diye konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, programa katılan okul yöneticilerine Başkent Yönetici Atölyeleri birinci etabının son dersini verdi.

Programa Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, eğitim sendikalarının yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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