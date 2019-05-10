HABER

Başkentte halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Sıhhiye U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı

Ankara'nın Sıhhiye Semti'nde bulunan U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Ümit A. yönetimindeki 06 KB 2345 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U Dönüşü Köprüsü girişinin yan tarafındaki demir korkuluklara çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya bir başka aracın halk otobüsünü sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Vali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti ve CHP grup başkanvekilleriyle görüştüVali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti ve CHP grup başkanvekilleriyle görüştü
Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret ettiBinali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü sıhhıye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.