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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:09 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: - "Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir"

Ankara Valiliğinden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili teknik, adli inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü Kaza Yeni Mamak Merkez Camisi

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