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Başkent'te hamsinin kilosu 20 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Başkent Ankara'da hamsinin kilosu 15-20 liradan satılıyor.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) Başkent Ankara'da hamsinin kilosu 15-20 liradan satılıyor. Balıkçı Kenan Yağın ''Deniz suyu sıcaklığında düşüş olmaması nedeniyle Karadeniz'de balık sürüleri azaldı. Bu yüzden başta hamsi olmak üzere balık fiyatları yükseldi" dedi.

Mamak ilçesinde 20 yıldır balıkçılık yapan Kenan Yağın, son 1 haftada hamsinin tezgahta 15-20 liradan satıldığını söyledi. Yağın, balık fiyatlarındaki artış ve inişin tamamen deniz suyunun sıcaklığıyla ilgili olduğunu söyleyerek, "Gürcistan'da deniz suyunun soğuk olmasından dolayı hamsi sürüleri oraya gidiyor ve bu yaşadığımız fiyat artışları bundan kaynaklanıyor. Yani Gürcistan'da suyun soğuk olmasından dolayı hamsiler ve onun peşinden de diğer balık türleri oraya kaçtı diyebiliriz. Tabii bu geçici süreç. Gürcistan'a giden balık sürülerinin tekrar Karadeniz'e, Trabzon ve Sinop sahillerine geleceğini biliyoruz" dedi.

'GEÇEN YIL ŞUBAT'TA 5 LİRAYDI'

Hamsinin kilosunun bu yüzden şu sıralar 15-20 lira civarında olduğunu ifade eden Yağın, "Hamsi sürülerinin geri gelişi biraz zaman alacak; ama yakın zamanda geri döneceklerini düşünüyorum. Geçen senelere baktığımız zamanda Şubat ayında hamsinin kilosu 5 liraydı, yine o seviyelere gelecektir. Ancak şuan genel olarak hamsi sürülerinin ardından diğer balık türlerinin de gitmesi sebebiyle tezgahlarda genel olarak bir pahalılık söz konusu" diye konuştu.

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Başkentte hamsinin kilosu 20 liraBaşkentte hamsinin kilosu 20 lira
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