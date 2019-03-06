HABER

Başkent’te hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Kale" operasyonunda abluka altına alınan mahallelerde 150’den fazla kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyetinin uyuşturucu çetesine yönelik 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Kale" operasyonunda abluka altına alınan mahallelerde 150’den fazla kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyetinin uyuşturucu çetesine yönelik 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, yağma, tehdit, fuhşa aracılık, yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma, satma ve kullanma suçlarını işleyen organize suç çetesinin üyelerine şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 500 ekip ve 3 bin 500 polisin katılımı ile
237 ev, 7 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında 150’den fazla kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu çetelerinin korkulu rüyası olan narko köpekler araçları didik didik etti. Operasyonda girilen adreslerin bulunduğu mahalleler ise abluka altına alındı. Abluka altına alınan mahallelerden en dikkat çekeni ise Ankara’nın merkezinde bulunan Kale Mahallesi oldu. Mahalleye tüm giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlandı. Mahalle didik aranırken, drone ile ara sokaklardaki muhtemel hareketlik takip edildi. Mahallede zırhlı konteynerler konularak polis noktaları oluşturulurken, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Bahçede yaktığı ateşe düştü, yanarak öldüBahçede yaktığı ateşe düştü, yanarak öldü
Başkent’te otobüs kazası ucuz atlatıldıBaşkent’te otobüs kazası ucuz atlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.