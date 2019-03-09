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Başkent’te hırsızlık çetesinin son üyesi de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 06:25 | Son Güncelleme

Ankara’da “Mayalılar” adıyla tanınan hırsızlık çetesi tamamen çökertildi.

Başkent’te hırsızlık çetesinin son üyesi de yakalandı

Ankara’da “Mayalılar” adıyla tanınan hırsızlık çetesi tamamen çökertildi. Çetenin son üyesi cezaevi firarisi Garip M. (25), Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Cezaevi firarisi olan G. M. (25), “Mayalılar” olarak da adlandırılan hırsızlık çetesinin son üyesi olarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü içinde 100 bin TL bulunan bir çantayı alıp otomobille kaçarak kayıplara karışan zanlıyı takibe aldı. Meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen Polis ekipleri, kameralara yansıyan hırsızlık şüphelisini saklandığı otomobilin içinde yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin, daha önce yapılan operasyonla bütün üyeleri yakalanan “Mayalılar” adıyla bilinen hırsızlık çetesinin son üyesi cezaevi firarisi Garip M. olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlının 45 suçtan kaydının bulunduğu anlaşıldı. Yakalanan cezaevi firarisinin kesinleşmiş 17 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Garip M. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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