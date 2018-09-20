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Başkentte hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 07:05 | Son Güncelleme

Ankara'da bir PTT şubesi ve kargo firmasına ait dükkanlara girilerek çelik kasa ve para çalınması olaylarının faili olduğu belilenen 4 şüpheli, Hırsızlık Büro ekiplerince düzenlenen yakalandı - Hırsızlık anları vatandaşlar ve güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelilerden birinin benzer suçlardan 53, diğerinin ise 21 kaydı olduğu öğrenildi

Ankara'da bir PTT şubesi ve kargo firmasına ait dükkanlara girilerek çelik kasa ve para çalınması olaylarının faili olduğu belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir PTT şubesi ve kargo firmasına ait dükkanlara girilerek çelik kasa ve para çalınması olaylarını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası hırsızlık olaylarını D.A. ve kardeşi O.A. ile arkadaşları G.S. ve Y.S.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların olay sırasında kullandıkları otomobil de ele geçirildi.

Şüphelilerin kargo firmasından yüzlerine taktıkları kar maskeleri ile hırsızlık yaptıkları anlar çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilerek cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdehalesi üzerine plakasını kapattıkları otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin, PTT şubesine girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

D.A'nın benzer suçlardan 53, Y.S.K'nin ise 21 kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Başkentte hırsızlık operasyonu

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