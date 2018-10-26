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Başkentte hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:48 | Son Güncelleme

Başkentte meydana gelen 21 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Başkentte meydana gelen 21 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 evde yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin kapsamlı çalışmaları ve kamera görüntülerini incelenmesi neticesinde 13 kişinin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olaya karışan 5 zanlının tutuklu olduğu belirlendi. Diğer şüpheliler ise Ankara ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kişi tutuklandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık operasyon

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