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Başkentte hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

Ankara'da girdikleri 21 evden para, ziynet ve elektronik eşya çaldıkları belirlenen hırsızlık zanlısı iki kardeş yakalandı

Ankara'da girdikleri 21 evden 150 bin lira değerinde para, ziynet ve elektronik eşya çaldıkları belirlenen hırsızlık zanlısı iki kardeş yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, değişik semtlerde son 4 ay içerisinde 21 evden 150 bin lira değerinde para, ziynet ve elektronik eşya çalınması olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinde zanlıların hırsızlık suçundan haklarında birçok dosya bulunan U.K. ve kardeşi K.K. olduğu tespit edildi. Zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, önceden keşif yaptıkları daireleri soydukları ve soygun sırasında kameralara zarar vermeye çalıştıkları görüldü.

Gözaltına alınan U.K. ile K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Başkentte hırsızlık operasyonu

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