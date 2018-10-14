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Başkentte hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Başkentte hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerindeki iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerinde bazı iş yerlerinden eylül ve ekim aylarında, oto yedek parçaları ile inşaat malzemeleri çaldıkları kamera görüntüleriyle de tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hırsızlık olaylarını kiralık otomobillerle yaptıkları belirlenen A.İ, C.T. ve Y.Ü. polis tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü hırsız Ostim ve İvedik Sanayi

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