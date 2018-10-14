Başkentte hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerindeki iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerinde bazı iş yerlerinden eylül ve ekim aylarında, oto yedek parçaları ile inşaat malzemeleri çaldıkları kamera görüntüleriyle de tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Hırsızlık olaylarını kiralık otomobillerle yaptıkları belirlenen A.İ, C.T. ve Y.Ü. polis tarafından yakalandı.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum