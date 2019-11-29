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Başkentte "Huacas de Lambayeque" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:00 | Son Güncelleme

Başkentte "Huacas de Lambayeque" fotoğraf sergisi

Perulu fotoğraf sanatçısı Billy Hare tarafından hazırlanan "Huacas de Lambayeque" adlı fotoğraf sergisi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte'nin ev sahipliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergiye başkentteki diplomatik misyon temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Boluarte, serginin, Peru'nun kuzey bölgelerinde İnka öncesi uygarlıklara ait kadim Peru kültüründen kareler içerdiğini söyledi.

Peru denilince akla ilk olarak İnka medeniyetinin geldiğini dile getiren Boluarte, aslında Peru kültürünün temelini milattan önce 1 ila 13. yüzyıllar arasında var olan "Moche" ve "Sican" medeniyetlerinin oluşturduğunu dile getirdi.

Boluarte, "Sergideki fotoğraflar, insanlığın var olma çabasıyla gerçekleştirdiği eylemlerle yüzyıllar boyunca meydana gelen değişiklikleri gözler önüne seriyor." dedi.

Sergide, İnka İmparatorluğundan önce Peru'nun kuzey kıyılarına hükmetmiş olan "Lambayeque" ve "Moche" antik kültürlerinin çeşitli arkeolojik alanlarına ait 36 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

Sergi, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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"Moche" ve "Sican" Çağdaş Sanatlar Merkezi HUACAS Perulu ünlü fotoğraf sanatçısı Billy Hare Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte

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