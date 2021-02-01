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Başkent’te hurda hırsızları yakalandı

01.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Başkent’te bir kum ocağında bulunan demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan hırsızlar yakalandı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan Temelli Mahallesi’nde pasif halde bulunan kum ocağında şüpheli şahısların olduğu ihbarını alınması üzerine hareket geçti.

Başkent’te bir kum ocağında bulunan demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan hırsızlar yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan Temelli Mahallesi’nde pasif halde bulunan kum ocağında şüpheli şahısların olduğu ihbarını alınması üzerine hareket geçti. Olay yerinde bulunan 6 kişi, kum ocağında bulunan oksijen tüpü ile kum eleme demirlerini keserek, getirdikleri araca yüklemeye çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırma sonucunda, N.Y. ve H.O.L liderliğindeki çetenin belirli aralıklarla kum ocağından yaklaşık değeri 300 bin TL olan 13 ton malzemeyi hurdacıya sattıkları belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı detaylı araştırma sonucunda şüphelilerin malzemeleri sattığı hurdacıya da ulaşarak çalınan malzemelere el koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan şüphelilerden O.S. ve K.T. adlı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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