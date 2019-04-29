Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Ankara Şubesince düzenlenen "Hüsn-i Hat Yıl Sonu Sergisi" başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TDED Hüsn-i Hat kursu öğrencilerinin "makili" ve "sülüs" yazı çalışmalarından oluşan sergi, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Açılışta konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geleneksel İslami sanatlar konusunda özellikle gençlerin ve kadınların istekli ve gayretli olduğunu gördüğünü söyledi.

Arınç, "Bu sanatları teşvik etmek lazım, bu konuda çalışmak hepimizin görevi. Kabiliyetli insanlarımızı teşvik etmeliyiz, ellerinden tutup atölyelere götürmemiz gerekiyor." dedi.

- 63 eser sergileniyor

TDED Ankara Şubesi Başkanı Mehmet Oymak da derneğin kursuna katılan öğrencilerin çalışmalarını sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hattat Sevban Esra Sarı ve Şerife Çetin'in rehberliğinde 33 makili, 30 sülüs olmak üzere 63 eseri sergilediklerini dile getiren Oymak, "Müslümanların sanata ve sanatçıya önem vermediği düşünülüyor ama biz çalışmalarımızla bunun böyle olmadığını yansıttık." diye konuştu.

Açılışına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile bazı milletvekilleri ve dernek üyelerinin de katıldığı sergi, 2 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

