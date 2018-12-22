HABER

Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 23:44 | Son Güncelleme

Ankara'da 2 bin polisin katılımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı

Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri de araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatıTSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı
Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı (2)Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara asayiş uygulaması Huzur Kocatepe Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

7 kez devretmişti! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.